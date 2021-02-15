خبير أميركي: كورونا حيواني المنشأ

واشنطن ـ وكالات: كشف الخبير الأميركي وعالم الحيوانات بيتر دازاك وهو عضوا في فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار مدينة ووهان الصينية مؤخرا، أن فيروس كورونا المستجد هو حيواني المنشأ. وأكد دازاك في حوار مع جريدة “نيويورك تايمز” أنه يؤيد فرضية ظهور الفيروس الجديد لأول مرة لدى الخفافيش في جنوب شرق آسيا أو في جنوب الصين، وانتقاله لاحقا إلى مزرعة لتربية حيوانات برية. ورجح الخبير أن أسواق الحيوانات لعبت دورا كبيرا في تفشي كورونا، وأكد أن وفد الصحة العالمية الذي زار الصين مؤخرا أعار اهتماما كبيرا للفحوصات في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان. ولفت دازاك إلى أن أنواعا مختلفة من الحيوانات كانت تباع في هذه السوق.

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