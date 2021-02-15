استقالة وزيرة فـي بيرو حصلت على جرعة مبكرة من اللقاح

ليما ـ د ب أ: استقالت وزيرة خارجية بيرو من منصبها بسبب رد الفعل العنيف تجاه السياسيين الذين حصلوا على جرعات لقاح فيروس كورونا مبكرا. وقالت إليزابيث أستيت، وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية في بيرو، إنها حصلت في 22 يناير على الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم المصنع في الصين. وأضافت أنه عُرض عليها بعد أن اختلطت بالعديد من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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