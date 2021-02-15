صالح يؤكد اهمية حسم مسألة رواتب موظفي اقليم كردستان

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ووزير الخارجية فؤاد حسين".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن بينها ملف الموازنة، وضرورة تأمين حقوق ومصالح المواطنين وعدم زجّها في المسائل السياسية".

وأكّد رئيس الجمهورية، "أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح جميع المواطنين"، مشيراً الى "اهمية حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي من المواطنين والموظفين والمتقاعدين بما في ذلك إقليم كردستان.