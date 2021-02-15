دولة الإمارات توفر خدمة "تطعيمات كورونا" لكبار السن بالمنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية توفير خدمة التطعيم بجرعات لقاح كورونا لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية في كل إمارة.



يأتي ذلك حفاظاً على صحة وسلامة كبار السن وتجنيبهم عناء التوجه إلى مراكز التطعيم، وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة "كوفيد-19"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات لقاح كورونا في معظم مرافقها الصحية مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة، لا سيما كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع من خلال تبني العلاجات المبتكرة وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وتوسيع نطاق الفحوصات، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والمستلزمات الطبية والوقائية .

وثمّن الدكتور الرند الدور الهام لوزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية في كل إمارة على التعاون المثمر اللامحدود في دعم جهود الوزارة لتقديم التطعيم بجرعات لقاح كورونا لفئة كبار السن.

وأوضح أنه تم تدريب الفرق الطبية المتنقلة التي تضم الأطباء والممرضين العاملين بدوائر الخدمات الاجتماعية لزيارة كبار السن في منازلهم بما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء تواجدهم في محيطهم الأسري.

ولفت الرند إلى أنه سيتم استقبال طلبات التطعيم باللقاح لكبار المواطنين في منازلهم عن طريق التواصل مع المراكز الصحية التابعة لكل منطقة طبية .

ودعت الوزارة فئة كبار السن من المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم المجاني 80011111 لحجز موعد أو الاتصال على أي مركز صحي تابع للوزارة بهدف الحصول على خدمة التطعيم بجرعات لقاح "كوفيد-19" في أقرب منشأة صحية حسب المواعيد المتاحة.

وذلك بعد الإجابة على أسئلة التقييم الأولية للحالة الصحية ومدى ملاءمتها لتلقي التطعيم، على أن يتم تأكيد الحجز من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن موقع المركز والتوقيت .