شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 718 من كوادر حزب «الشعوب».. نظام أردوغان يقمع الأكراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار حملتها القمعية ضد الأكراد، اعتقلت السلطات التركية 718 من كوادر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في 40 ولاية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم (الإثنين).

وقالت قناة TRT الحكومية إن من بين المعتقلين رؤساء فروع لمقاطعات في حزب الشعوب الديمقراطي، لافتة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار ملاحقة كوادر تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا تنظيما إرهابيا.

ويوجد حالياً عشرات من المسؤولين المنتخبين في حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم نواب سابقون، خلف القضبان بتهم ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

في هذا السياق، استغل مدير دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، مقتل 13 تركياً في شمال العراق لاستهداف حزب الشعوب الديمقراطي، وقال إن الحزب هو «الجناح السياسي» لحزب العمال الكردستاني المعروف اختصاراً بـ(PKK).

ونشر ألتون، مساء أمس (الأحد)، مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر بعنوان «أصول العلاقات بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني»، قائلاً إن حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي «متماثلان».

ويعرض الفيديو لقطات لنواب حزب الشعوب الديمقراطي السابقين، بمن في ذلك الرئيسان المشاركان السابقان صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسيكداغ، برفقة قيادات من حزب العمال الكردستاني، لافتاً إلى أنهم ينشرون «دعاية إرهابية».

ويعد حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب في البرلمان، وحصل على نحو 6 ملايين صوت في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في يونيو 2018.

من جهته، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي بياناً بشأن مقتل 13 تركياً، بمن فيهم جنود وضباط استخبارات، ودعا إلى إطلاق سراح كل من احتُجز.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، إن حزب العمال الكردستاني سبق أن احتجز مسؤولين حكوميين في السنوات الـ40 الماضية، لكنه قال إنه جرى إنقاذهم من خلال الجهود الدبلوماسية. واعتبر أن السبيل الوحيد لمنع حدوث وفيات هو إنهاء سياسات الصراع وحل القضية الكردية من خلال الوسائل الديمقراطية والسلمية.