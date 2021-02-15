شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد باستهداف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

نددت الأمم المتحدة، الاثنين، بالهجمات على الصحفيين الأفغان ونشطاء حقوق الإنسان في وقت تشتد فيه الحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى، مع إجراء محادثات؛ لإنهاء الحرب الدائرة منذ عقود.

وبدأت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام في شهر سبتمبر/أيلول، لكن المفاوضات توقفت بشكل كبير، وتُراجع واشنطن اتفاقاً كانت ستغادر بموجبه القوات الغربية البلاد بحلول مايو/أيار.

وقالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان: إن «الأفغان يحتاجون ويستحقون مساحة مدنية مزدهرة، ومجتمعاً يمكن للناس فيه التفكير والكتابة والتعبير عن آرائهم بصراحة ومن دون خوف»، وأضافت: إن «أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام مهمة لأي مجتمع متفتح وراقٍ».

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني 2018 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2021، قُتل 65 من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالإعلام، كما قُتل خمسة من نشطاء حقوق الإنسان وستة صحفيين خلال الأشهر الأربعة التالية لبدء محادثات السلام.

وتتعرض أفغانستان لموجة جديدة من «الاستهداف المتعمد والمدبر والمدروس للأفراد، مع بقاء الجناة مجهولين» ما دفع أصحاب المهن إلى ترك وظائفهم ومغادرة منازلهم، وممارسة الصحفيين للرقابة الذاتية.

وفي كثير من الهجمات زُرعت عبوات متفجرة صغيرة بدائية الصنع أسفل السيارات.

ولم تعلن الأطراف المتحاربة مسؤوليتها سوى عن القليل من الهجمات، إلا أن الحكومة تحمّل طالبان المسؤولية، وتقول حركة طالبان إنها لا تستهدف سوى المسؤولين الحكوميين.

وتسعى طالبان، التي حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001، لإطاحة الحكومة المدعومة من الغرب في كابول، وإعادة فرض نظامها المتشدد.

كما ينشط مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان، ويقول مسؤولو الحكومة: إن لهم صلات بطالبان، وهي تهمة أخرى تنفيها طالبان.