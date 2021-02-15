شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة أمريكية تخرج عن المألوف وتُطعّم كل شخص تجاوز الـ18 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنترال فولز (الولايات المتحدة) - أ ف ب

بينما لا تزال معظم دول العالم تحصّن المسنين وأفراد الطواقم الطبية فقط، تعطي مدينة أمريكية متضررة بدرجة كبيرة جراء فيروس كورونا، اللقاح لكل من هم فوق سن 18 عاماً.

وتضم مدينة «سنترال فولز» البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في ولاية رود آيلاند، جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية، بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسمياً.

وهذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالوباء في رود آيلاند.

وتوصي هذه الولاية الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بإعطاء اللقاح للمجموعات الأكثر عرضة للمرض، مثل الطواقم الطبية والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً، لكن مدينة سنترال فولز تعتمد قراراً خاصاً بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.

الأولوية للجميع

وقالت رئيسة بلدية المدينة ماريا ريفيرا، في تصريح صحفي خلال حملة تلقيح، السبت، إن «كل شخص يقيم أو يعمل هنا، هو أولوية».

وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة، حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد، ويتحدر 66% من سكان المدينة من أمريكا اللاتينية، إلى جانب 13% من أصول إفريقية، وسجلت سنترال فولز أعلى نسبة حالات إيجابية لجهة الإصابة بكوفيد والدخول إلى المستشفى في رود آيلاند، ورصدت أكثر من 3500 حالة، مع 21 وفاة، وأدخل 190 شخصاً إلى المستشفيات في يناير/ كانون الثاني، وترافقت هذه الحصيلة العالية مع متاعب اقتصادية.

وتقول ريفيرا: «عند بدء الوباء، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يخسرون وظائفهم، ولم يكن لديهم المال، ولم يتمكنوا من تقديم طلبات للحصول على إعانات».

وحين أصبحت اللقاحات متوفرة في ديسمبر/ كانون الأول، عرضت المدينة تلقيح من هم فوق 75 عاماً، ثم فوق 65 عاماً، قبل أن تخفض السن إلى 50، وأخيراً إلى 18 وما فوق في الأسابيع الماضية.

معالجة مصدر المشكلة

وتمضي رئيسة بلدية المدينة بالقول: «إذا لم نحل المشكلة من مصدرها، فسنستمر في نشر هذا المرض».

وكانت المدينة تستعد لإعطاء نحو 700 جرعة في مدرسة سنترال فولز الثانوية، السبت، وتوجه فريق ريفيرا إلى كل منزل للتأكد من أن السكان حصلوا على المعلومات اللازمة، وباللغتين الإسبانية، والبرتغالية.

وقال يوجينيو فرنانديز جونيور مؤسس «استينيس»، وهي صيدلية تعمل في الأحياء الفقيرة، إن «هذا كان أول لقاح لعموم الناس، قد يكون الأول في الأمة».

وحين علمت سوزان والاس، وهي ممرضة، بالمشاكل التي تواجهها مدينة سنترال فولز، علمت أن عليها التطوع للمساعدة في إعطاء اللقاحات، وقالت في تصريح صحفي: «لقد شعرت بأن هذا هو الأمر الصائب للقيام به».

وجلس عشرات السكان على الكراسي التي وضعت بعيدة عن بعضها بعضاً داخل الملعب الرياضي للمدرسة في انتظار دورهم للحصول على اللقاح، وكانت انجيليكا روميرو البالغة من العمر 30 عاماً بين السكان الذين تلقوا الحقنة.

وقالت روميرو التي أمضى والدها ثلاثة أشهر في المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا: «للصراحة، كنت خائفة بالفعل من المجيء»، وقد تقدمت والدتها للحصول على اللقاح أيضاً، وأضافت: «نحن نتطلع للعيش في بيئة آمنة فعلياً» من الوباء.