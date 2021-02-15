شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الألماني: رئيس حكومة إيطاليا الجديد «أوروبي حقيقي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أشاد وزير المالية الألماني أولاف شولتز الاثنين برئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي، ووصفه بأنه «أوروبي حقيقي» يتمتع بخبرة في السياسة المالية، مضيفاً أنه واثق بأن روما ستسارع إلى تقديم حزمة إصلاحات للاستفادة من أموال صندوق التعافي الأوروبي.

وقال شولتز للصحفيين قبيل اجتماع افتراضي لوزراء مالية منطقة اليورو: «في إيطاليا، مرة أخرى، جرى تشكيل حكومة موالية لأوروبا، وهذه إشارة جيدة جداً».

وأضاف أن «ماريو دراجي يؤيد سياسة ذكية للغاية، فهو يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة المالية. له علاقات دولية جيدة، وهو أوروبي حقيقي».

وأدى دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية في إيطاليا يوم السبت ليصبح رئيساً لحكومة وحدة شُكلت لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتعثر الاقتصاد.