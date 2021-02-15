شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحلقة الثالثة من «أمير الشعراء» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - ”الخليج 365”

تنطلق مساء الثلاثاء ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية؛ الهادفة إلى صون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي؛ وذلك من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناتي بينونة والإمارات.

ويقدم 4 شعراء من نجوم البرنامج قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم؛ حيث سيشارك في الحلقة كل من: السيد خلف أبو ديوان من مصر، وعلي لون من نيجيريا، ونبيل عماد العياش العراق، ومحمد التركي من السعودية.

وكانت الحلقة الماضية قد شهدت تأهل الشاعر محمد عرب صالح من مصر، بقرار لجنة التحكيم بعد حصوله على 46 درجة، ليلتحق بركب المتأهلين إلى المرحلة الثانية من البرنامج، وينتظر الشعراء الثلاث: حنان فرفور من لبنان، عبدالله علي الشامسي من الإمارات، محمد المامي من موريتانيا تصويت الجمهور من خلال التطبيق الإلكتروني لبرنامج أمير الشعراء (www.princeofpoets.ae) أو التطبيق الإلكتروني للبرنامج؛ حيث سيتم الإعلان عن نتائج التصويت مطلع الحلقة الثالثة.