شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل البناي: آيدكس ونافدكس حدث تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إيدج»، حرص المجموعة على إبراز قدراتها المستقلة الموحدة، عبر مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، في دورته الخامسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، في دورته الـسادسة، مؤكداً أن المعرضين حدث تاريخي في فترة مليئة بالتحديات للعالم.

وقال في كلمة عبر مجلة «الجندي».. إن هذه المشاركة ستكون هي الأولى من نوعها للمجموعة ككيان موحد، مرحباً بفرصة التواصل مع أصحاب المصلحة، ومشاركة رؤى القطاع، وأفضل الممارسات والخبرات.

وأضاف: نثني على القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والجهات المعنية لتسهيل هذا الحدث التاريخي حتى في خضم فترة مليئة بالتحديات للعالم، بينما يستمر «كوفيد-19» في التأثير على حياتنا. وأثبتت الإمارات كفاءة جديرة بالثقة في إدارتها للجائحة، وإطلاق برنامج التلقيح الوطني، ما منحنا أملاً متجدداً في تغلّب البشرية على الأزمة الحالية وتتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

(وام)