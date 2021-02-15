شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن نادي دبي للفروسية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يتضمن 4 سباقات قوية تحتضنها مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم في الفترة من 24 إلى 27 فبراير الحالي، وعمم النادي على المدربين والفرسان والملاك، بفتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للنادي، للمشاركة في السباقات الأربعة التي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، على أن يغلق باب التسجيل يوم 20 فبراير، وحدد النادي الحد الأعلى للتسجيل بواقع 4 خيول لكل إسطبل.

والتسجيل لأربعة سباقات قوية يشملها المهرجان وتستهل يوم 24 فبراير بسباق السيدات لمسافة 120 كلم، ويقام سباق الإسطبلات الخاصة للمسافة نفسها يوم 25 فبراير، أما سباق كأس اليمامة للقدرة المخصص للفرسات فيقام يوم 26 فبراير وتبلغ مسافته 120 كلم، وينطلق سباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 120 كلم يوم 27 نوفمبر.

وأورد التعميم أن اللجنة المنظمة لها الحق في إجراء أي تعديلات في شروط السباقات وفقاً للقانون ومصلحة المهرجان، فيما أتمت اللجنة المنظمة للسباقات جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم المهرجان في ضوء التقيد التام بالضوابط الاحترازية المعتمدة بشأن تنظيم الأحداث الرياضية على المستويات كافة.

