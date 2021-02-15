تادي بوجاتشر يتصدر المصنفين في طواف الإمارات

اليبهوني: الطواف سيثبت للعالم إمكانات الإمارات في التنظيم المبهر

أبوظبي: ”الخليج 365”

يتقدم السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات المصنفين في طواف الإمارات بـ3055 نقطة، وهو أبرز المنافسين على القميص الأحمر، يليه الهولندي ماثيو فان دير بويل دراج فريق ألبيسين فينيكس البلجيكي بـ2040 نقطة، والسويسري هيرشي مارك دراج فريق الإمارات بـ1430 نقطة، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتقام النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021 الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بين 21 و27 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، والذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتضم قائمة أبرز المصنفين البرتغالي جواو ألميدا دراج ديكوينك كويك ستيب البلجيكي (1370 نقطة)، والألماني باسكال أكرمان دراج فريق بورا - هانسجروهي (1248 نقطة)، والإيطالي جياكومو نيزولو دراج فريق كهوبيكا أسوس الجنوب إفريقي (1115 نقطة)، والإيطالي فينشنزو نيبالي دراج فريق تريك سيجافريدو الأمريكي (1114 نقطة)، والإيطالي فيليبو جانا دراج فريق اينوس جرانديريس البريطاني (1068 نقطة)، والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي (971 نقطة)، وسام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب.

وعلى صعيد تصنيف السرعة، يحتل سام بينيت المركز الأول بـ892 نقطة، وهو أبرز المنافسين في المرحلة الثانية التي تقام في جزيرة الحديريات بأبوظبي بنظام سباق «ضد الساعة» لمسافة 13 كلم، يليه الألماني باسكال أكرمان المصنف الثاني بـ864 نقطة، وكاليب ايوان المصنف الثالث بـ582 نقطة، ثم جاسبار فيليبسن دراج فريق ألبيسين فينيكس بـ542 نقطة فيما يحتل الإيطالي جياكومو نيزولو المركز الخامس بـ535 نقطة.

وتوقع مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، نسخة استثنائية من طواف الإمارات، تتحدى الظروف الحالية وتؤكد أن البصمة الإماراتية ستكون حاضرة، لتثبت للعالم أن الظروف التي أدخلت العالم في تجربة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لا تستعصي على الدولة التي تبرهن في كل يوم أنها لا تعرف المستحيل في جميع المجالات.

وقال اليبهوني: «قيادتنا الرشيدة وفرت كل ما من شأنه أن يعلي اسم الوطن، ونحن فخورون بما تقدمه من دعم ورعاية واهتمام، وبالبنية التحتية المتينة التي تضاهي ما هو موجود في أفضل دول العالم، إن لم تتفوق عليه، وشبابنا اكتسبوا خبرات تنظيمية كبيرة من خلال الكم الكبير من الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها دولتنا الحبيبة، فضلاً عن طواف الإمارات بالذات، وما سبقه من طوافي أبوظبي ودبي»، مضيفاً: «نجاح الحدث أكيد وما قام به مجلس أبوظبي الرياضي من تحضيرات واستعدادات راعت كل التفاصيل الدقيقة يجعلنا نوقن بقيمة النسخة الثالثة من الطواف وانعكاسها في منافسة سابقاتها في النجاح والتميز».

وتابع اليبهوني: «ما يميز طواف الإمارات أنه ليس سباقاً عالمياً فقط، بل هو حدث متكامل من كل الجوانب، ويمثل ترويجاً مميزاً في ربوع بلدنا الحبيب، ويعرّف بكل أرجائه صحاريه وبواديه وجباله ومدنه»، مضيفاً: «من يتابع الطواف سيكون موعوداً بمشاهد متنوعة قلّ أن يجدها في سباقات شبيهة لثراء بلادنا وتنوعها الجغرافي».

