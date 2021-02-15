شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يعرب عن أمله فى إطلاق مبادرة لحجب المواقع الإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أمله فى إطلاق مبادرة بين المجلس ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لحجب المواقع الإباحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، والنائبين نادر مصطفى وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفى السياق ذاته، أشار كرم جبر إلى رغبته فى التعاون ما بين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمجلس الأعلى للإعلام لاسيما فى المبادرات الإعلامية وكيفية الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية من خلال ربط الشباب بأمجاد وطنية، فضلا عن القضايا المطروحة على الشأن المصرى، الأمر الذى من شأنه إحداث نقلة كبيرة.

واستشهد جبر، بعدد من الأعياد القومية والاحتفالات التى يجب توجيه رسائل مهمة فيها، وفى مقدمتها رأس السنة الميلادية وذلك لنشر المعانى النبيلة بين الأقباط والمسلمين، وذلك لدحض الأحاديث السلفية التى تظهر فى ذلك الوقت، فضلا عن التخطيط للاحتفال بعيد الشرطة و25 يناير، لاسيما والشائعات التى تنشرها الجماعة الإرهابية فى هذه المناسبات، وكذا أيضًا "عيد العمال" بما يحقق إبراز سياسة الدولة.

وأشار جبر، إلى التركيز على البطولات والنماذج للمقاتل المصرى الذى سبق عصره فى الاحتفال بأعياد أكتوبر، والتى تكون قدوة للشباب.

ونوه رئيس المجلس الأعلى إلى أهمية دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الرد على كل ما يثار فى الخارج من شائعات ضد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.