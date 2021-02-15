شكرا لقرائتكم خبر عن لجان انتخابات "المحامين" تستأنف أعمالها بعد توقفها لوقوع اشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت اللجان الانتخابية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، أعمالها بعد توقفها بعد وقوع اشتباكات بالأيدى والكراسى بين عدد من أنصار بعض المرشحين.

وكان قد وقعت اشتباكات بالأيدى والكراسى بين عدد من أنصار بعض المرشحين فى انتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وأصيب عدد من المحامين بالرأس والوجه.

يذكر أن اللجان الانتخابية، شهدت إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديدين، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.