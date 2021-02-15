وزارة العلمي تطلق برنامج “تطوير – المقاولة الناشئة” لدعم تطوير ريادة الأعمال الصناعية

جدة - عبدالحي حسين - وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة لإحداث برنامج “تطوير – المقاولة الناشئة” مع كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية.

وأفاد بيان للوزارة ذاتها، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن البرنامج يندرج في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023، الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية، وانبثاق جيل جديد من الصُّناع المغاربة.

كما يتوخى البرنامج تطوير مشاريع مبتكرة، وصناعية، وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة.

وقال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في كلمة بالمناسبة، “أطلقنا هذا البرنامج بُغية تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة، من خلال مساعدتهم في تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز قدرات إسهامهم في انبثاق مقاولات صناعية، وتكنولوجية مغربية، وتحفيز التصنيع المحلي”، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم، وتسريع تطوير ريادة الأعمال الصناعية، والابتكار، وذلك وفق البيان نفسه.

ويقترح برنامج “تطوير – المقاولة الناشئة”، الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة، الذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع، مرورا بمختلف مراحل الاحتضان.

وتستهدف مرحلة ما قبل الإحتضان اختيار الأفكار “المبتكرة لحاملي المشاريع، ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات”، وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 5000 من حاملي مشاريع مقاولات ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

أما الاحتضان، فيستهدف مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولتهم الناشئة، وتشمل هذه المرحلة استهداف، ومواكبة 300 حامل مشروع مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف البرنامج إلى دعم التصنيع من خلال دعم الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع المختارة، تصل قيمته إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي، واللا مادي، وسيكون حاملو مشاريع المقاولات الناشئة مدعوون إلى ملء استمارة الترشيح عبر الأنترنت، من خلال العنوان التالي: Formulaire d’inscription TATWIR-STARTUP –Maroc PME.