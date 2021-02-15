يوسف الجندي يكمل قصة فيلم “البرتقالة المرة” على أنستغرام

جدة - عبدالحي حسين - كسب فيلم “البرتقالة المرة” التلفزي صدا واسع، لا يزال مستمرًا، منذ سنوات، وهو ما جعل تعليقا من الفنان يوسف الجندي بطل الفيلم، موجها إلى بطلته الممثلة هدى الريحاني، يخلق الحدث بين الجمهور على أنستغرام.

يوسف الجندي علق على صورة هدى الريحاني من كواليس برنامج لالة العروسة، الذي تنشطه: “تبارك الله عليك نورتي البرنامج.. الزين والثقالا حبيتك”

وأضاف الجندي حول الفيلم: “بخصوص الرسالة، التي كتبتها لي في البرتقالة المرة.. لم أطلع عليها، لأن أمي لم تقم بتوصيلها.. هل يمكن لك إعادة كتابتها، وبعثها عبر تطبيق “واتساب؟”.

وخلق تعليق الجندي على صورة هدى الريحاني تفاعلا كبيرا لدى الجمهور، ونال إعجاب أزيد من 9 آلاف شخص.

و”البرتقالة المرة”، فيلم مغربي عرض لأول مرة في شهر رمضان عام2007 على القناة الثانية، ويحكي قصة حب شأءت الأقدار أن لا تكتمل، بطابع رومانسي كلاسيكي يمتزج فيه الحب، والألم.