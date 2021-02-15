زلزال يخلف أزيد من مائة إصابة والسفارة: كل المغاربة المقيمون في اليابان سالمون

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت سفارة المغرب بطوكيو، اليوم الاثنين، أن جميع المواطنين المغاربة المقيمين في اليابان سالمون، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة فوكوشيما شمال شرق البلاد أول أمس السبت.

وأكدت سفارة المملكة في طوكيو أن “السفارة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة، وهي معبأة لضمان سلامة أفراد الجالية المغربية بالتنسيق مع السلطات اليابانية”.

وقد ضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة قبالة سواحل شمال شرق اليابان أول أمس السبت، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص، دون توجيه تحذير من حصول تسونامي.

وحذرت الحكومة اليابانية، من “هزات ارتدادية إضافية” بحجم مماثل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، داعية كافة المواطنين لمضاعفة الحيطة والحذر.