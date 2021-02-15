بعد استقرار حالته..استكمال التحقيق مع صاحب “معمل الموت”بولاية الأمن والتقديم اليوم

جدة - عبدالحي حسين - أفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية نقلت صاحب المعمل من مصحة الشفاء إلى مقر ولاية أمن طنجة بعد استقرار حالته الصحية.

وأضاف ذات المصدر أن تنقيل صاحب المعمل، البالغ من العمر 33 سنة، جاء من أجل استكمال التحقيق معه ومواجهته بعائلات الضحايا ال 28.

و من المنتظر أن تتم مسطرة تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك عشية اليوم الاثنين.

وكان صاحب المصنع قد دخل قسم الإنعاش بعد أزمة تعرض لها، وخضع لحراسة مشددة داخل مصحة بمنطقة بئر الشفاء.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 28 شخصا آخرين.