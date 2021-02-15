الأمن التركي يعتقل مئات الاشخاص للاشتباه بصلتهم بـ'العمال الكردستاني'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، اعتقال 718 شخصا بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بـ"حزب العمال الكردستاني".



وقالت الوزارة في بيان، إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن وقيادة الدرك نفذت عمليات في 40 من 81 مقاطعة تركية للكشف عن "أنشطة حزب العمال الكردستاني الإرهابي"، بحسب البيان.

وأضاف، أنه "تم خلال هذه العمليات اعتقال 718 مشتبها، بمن فيهم رؤساء المقاطعات والمناطق التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا".

وأشارت الوزارة إلى "ضبط عدد كبير من المواد الرقمية في العمليات التي أعقبت إعلان أنقرة عن مقتل 13 مواطنا تركيا على يد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".