نائب: الوضع على الحدود مع تركيا يحتاج الى خطط دبلوماسية وعسكرية

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو مجلس النواب عباس يابر عطافي، اليوم الاثنين، ان الوضع على الحدود التركية مؤلم ويحتاج الى اجراءات وخطط تسير في جانبين دبلوماسي وعسكري.

وقال العطافي في حديث للسومرية نيوز، ان "الوضع على الحدود العراقية خصوصا مع الجانب التركي هو وضع مؤلم وهذا الامر مرفوض رفضا قاطعاً"، مبينا ان "لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء عليهم جميعا اتخاذ اجراءات تحفظ سيادة العراق ومنع الاعتداء عليه".

واضاف العطافي، ان "الاجراءات والخطط ينبغي ان تسير في جانبين أولهما الجانب الدبلوماسي والعمل على إلزام رئيس الوزراء بالمحافظة على الحدود العراقية من اي خروقات او انتهاكات بشكل كامل وصحيح"، لافتا الى انه "ينبغي ان تكون جنبا الى جنب مع المحور الاول والخطة الدبلوماسية وجود خطة عسكرية"، لافتا الى ان "الضغط السياسي الداخلي وتوحيد الموقف هو امر ضروري ومهم في مثل هكذا تحديات تمس سيادة البلد وامنه".