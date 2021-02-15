بعد اعتقال 'عصابة الموت'.. اشادات بما أعلنه الكاظمي اليوم

بغداد - ياسين صفوان - بعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، اعتقال "عصابة الموت" في البصرة، اشاد مراقبون بجهود القوات الامنية بهذا الشأن.

وقال المراقبون في تصريحات صحافية، إن "ما أعلنه القائد العام للقوات المسلحة من اعتقال عصابة الموت في البصرة يعتبر انجازاً كبيراً في عمل القوات الامنية ورسالة اطمئنان ارسلتها الحكومة برئاسة الكاظمي الى جميع المواطنين".

وأضاف هؤلاء أن "هكذا عمليات نوعية تؤكد قدرة الحكومة على ملاحقة العصابات التي تعبث بالامن"، مشيرين الى "جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومتابعاته الحثيثة بهذا الشأن".

واعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية القت القبض على "عصابة الموت" في محافظة البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، ان "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية"، مضيفاً ان "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام".