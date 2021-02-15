إفلاس حوثي.. هجوم صاروخي على مخيم للنازحين بمأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت مليشيات الحوثي بالصواريخ والقذائف، الاثنين، مخيم نزوح غربي مأرب اليمنية تزامنا مع ضغط بري عسكري مكثف.

وأطلقت مليشيات الحوثي صاروخ باليستي وعددا من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية على مخيمات النزوح المتناثرة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب وأحدثت سلسلة من الانفجارات العنيفة وفقا لمصادر محلية تحدثت لـ"الخليج 365".

بحسب المصادر فقد سقطت الصواريخ والقذائف على تخوم مخيم "الزور" والذي يضم أكثر من عشرين الف نازح وقد بثت ذعرا غير مسبوق في صفوف النازحين القاطنين على بعد بضعة كيلومترات من جبهات القتال.

واستخدم الحوثيون الهجوم الصاروخي في مسعى للضغط على قبائل مأرب والجيش اليمني الذين يخوضون مع المليشيات الحوثية الانقلابية معارك ضارية للاسبوع الثاني على التوالي.

وتكثف مليشيات الحوثي الإرهابية هجومها البري العسكري على مديرية صرواح تحديدا بسبب قربها الجغرافي من مدينة مأرب (تبعد قرابة 25-35 كيلو متر) لكن هذه المعارك باتت تهدد بالفعل حياة عشرات آلاف النازحين يقطنون عديد مخيمات، طبقا لذات المصادر.

في سياق متصل، قتلت سيدة يمنية بانفجار لغم أرضي في مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب.

وقال مصدر محلي إن سيدة تدعى بغداد علي حسن رقيب قتلت إثر انفجار لغم مضاد للأفراد المحظورة دوليا زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في المديرية الواقعة شمالي غربي المحافظة النفطية.

ونددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات في هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وبشكل متعمد على مخيمات النزوح.

واعتبرت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب "عمل ارهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الانسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".

وقال الوزير اليمني في سلسلة تدوينات على "تويتر"، إن مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران استهدفت مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم اكثر من عشرين الف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وبشأن الهجمات الصاروخية والمعارك القتالية التي تقترب من مخميات النزوح، أشار المسؤول اليمني إلى أنها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة اكثر من مليون نازح فروا من بطش واجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

واستغرب الإرياني من استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث على تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافه المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

ولفت الوزير اليمني إلى أن الوضع في مأرب" يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة انسانية غير مسبوقة".

