تسريح نحو 4 آلاف طفل مجند في جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة "يونيسيف" أنها ساعدت في تسريح أكثر من 3 آلاف و785 طفلا كانوايقاتلون في صفوف قوات الحكومة والمعارضة منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان 2013.

وفي بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، قالت اندريا سولي، ممثلة منظمة "يونيسيف" في جنوب السودان، اليوم الاثنين إن "يونيسيف ساعدت في تسريح 3 آلاف و785 طفلا من صفوف القوات الحكومية والمتمردين خلال الفترة الماضية".



وحذرت سولي الحكومة والمعارضة من تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، لافتة إلى أن ذلك يعد "انتهاكا صريحا لحقوق الأطفال".

وأوضحت "أطالب جميع الأطراف في جنوب السودان بوقف استغلال الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة بشكل فوري، لأن مشاركة الأطفال في الحروب تدمر حياتهم".

كما ناشدت المسئولة الأممية "السلطات الحكومية بتخصيص ميزانيات محددة لتطبيق الخطة الخاصة بوقف الانتهاكات الواقعة على الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي صادقت عليها في العام الماضي".

ولفتت "سولي" إلى أن "الأطفال الذين جرى تسريحهم من صفوف الجماعات المسلحة يحتاجون للدعم النفسي والمعنوي والرعاية الكاملة".

وتنص اتفاقية الترتيبات الأمنية المدرجة في متن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة، على قيام جميع الأطراف المشاركة في القتال بتسريح الأطفال المتواجدين في صفوفهم.

في 5 سبتمبر/أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاقًا نهائيًا للسلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينهي 5 أعوام من القتال في البلد حديث الاستقلال.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.