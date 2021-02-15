ألمانيا تعلن عن خلية لداعش خططت لهجمات إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه مكتب المدعي الاتحادي الألماني اتهامات إلى خمسة من مواطني طاجيكستان بالانتماء لتنظيم "داعش" والإعداد لأعمال إرهابية من خلال جمع تبرعات وتجنيد أشخاص لتنفيذ هجمات.



وقال المكتب في بيان إن أحد المتهمين، ويدعى عزيزجون ب.، يشتبه بأنه على صلة وثيقة باثنين من قيادات التنظيم في أفغانستان وإنه يدير شبكة على الإنترنت باللغتين الروسية والطاجيكية لنشر دعاية التنظيم الإرهابي.

ويشتبه بأن المتهمين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في العام الماضي ينتمون لخلية لداعش في ولاية نورث راين فستفاليا، تلقى أعضاؤها تعليمات ومواد لصنع قنابل ودبروا لتنفيذ هجمات في ألمانيا.

وأضاف البيان أنهم تدربوا على التصويب لتحسين مهاراتهم وأساليبهم القتالية. ويُعتقد أن بعض المشاركين في التدريبات كانوا على صلة بمسلح قتل أربعة أشخاص في هجوم في فيينا العام الماضي.

وأشار بيان المدعين إلى أن الشبكة جمعت تبرعات لعمليات داعش وجندت أعضاء فيها، من بينهم رجل صدم بعربة حشدا بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 2017.

والأسبوع الماضي، قالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على 13 شخصا، بينما أوقفت نظيرتها الألمانية شخصا للاشتباه بمحاولتهم صنع متفجرات والتخطيط لهجوم إرهابي في البلدين.