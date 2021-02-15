العراق يدمر أوكارا لداعش في ديالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن العراق، اليوم الاثنين، أن الجيش شن غارات جوية دمرت أوكاراً للإرهابين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن "طائرات إف 16 العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين".

وأضافت أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وأسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين".