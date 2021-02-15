شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. «مسام» ينتزع أكثر من 1400 لغم في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2021م من انتزاع 1,432 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و407 ألغام مضادة للدبابات، و 1,013 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 217,393 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 319 ذخيرة غير متفجرة و191 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 68 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بعدن.

وفي مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق «مسام» من نزع 26 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة، كما تمكن الفريق من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 5 ذخائر غير متفجرة، كما جرى نزع 148 ذخيرة غيرة متفجرة في مأرب.

وبمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 221 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، كما تم نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة في مديرية عسيلان.

وبمحافظة تعز تم نزع لغم مضاد للأفراد في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا نزع فريق «مسام» 18 لغمًا مضادًا للدبابات، كما نزع 64 لغمًا مضادًا للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية موزع، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و102 لغم مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى 29 ذخيرة غير متفجرة.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.