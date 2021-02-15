شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تفرض حجراً فندقياً صارماً على القادمين من بعض الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

بدأت إنجلترا الاثنين فرض حجر صحي إلزامي في الفندق للمقيمين على أراضيها الوافدين من دول مصنفة بأنها «خطرة»، في تدبير يهدف إلى تجنّب استقدام النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا، وهي أكثر مقاومة للقاحات المتوفرة حالياً.

وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة بوريس جونسون المحافظة على ما حققته حملة التطعيم الواسعة النطاق التي سمحت بتلقيح أكثر من 15 مليون شخص، و«التضحيات» التي بذلها البريطانيون الذين يعيشون منذ مطلع كانون الثاني/يناير في ظلّ إغلاق ثالث.

فبعدما حققت هدفها الطموح؛ القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً قبل منتصف شباط/فبراير، أطلقت السلطات البريطانية برنامج تلقيح أوسع اعتباراً من الاثنين للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.

وتواجه البلاد نسخة متحوّرة من الفيروس أشد عدوى من الفيروس الأصلي، تسببت بارتفاع حاد في عدد الإصابات، وتعتزم الحكومة تجنّب انتشار النسخ المتحوّرة التي قد تكون اللقاحات الراهنة أقل فاعلية حيالها.

وسبق أن منعت الحكومة دخول غير المقيمين الوافدين من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء، وتشمل كل دول أمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا؛ حيث تم اكتشاف نسخ متحوّرة جديدة.

واعتباراً من الاثنين، ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من هذه الدول، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام، كما يجب أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.

عقوبات صارمة

تبلغ كلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيهاً إسترلينياً؛ (قرابة ألفي يورو) وتشمل كلفة فحصي الكشف عن الإصابة بالمرض؛ إذ إن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين، يجب أن يخضعوا لفحص كوفيدـ19 في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.

ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1125 يورو) في حال لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيدـ19، وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق، ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.

وينبغي حجز الإقامة في الفندق والفحوص بشكل مسبق على موقع إلكتروني مخصص، وسبق أن حجزت الحكومة قرابة خمسة آلاف غرفة مع قدرة استيعابية يمكن أن تصل إلى 58 ألف غرفة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك عبر أثير إذاعة «تايمز راديو» الاثنين: «يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام هذا الصباح»، مضيفاً: «كل شيء يجري من دون مشاكل».

مخاوف عمال الفنادق

وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى إنجلترا، على الرغم من أنه أقل شمولاً من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات لاذعة، خصوصاً من جانب المعارضة العمالية التي تعد أنه ليس كافياً.

وقررت الحكومة الاسكتلندية بزعامة الاستقلالية نيكولا ستورجون، تطبيق التدابير المفروضة في إنجلترا، ولكن على كافة الوافدين إليها، وهناك 1300 غرفة متوافرة في اسكتلندا.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع يوم الأحد، اعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن فرض حجر فندقي على كافة الوافدين إلى الأراضي إنجلترا لن يكون «متناسباً».

ويثير هذا التدبير خشية العاملين في الفنادق من أن تتحوّل هذه الأخيرة إلى بؤر إصابة؛ بسبب عدم التمكن من تهوية الأماكن بشكل كافٍ.

وقال أحد المسؤولين في فندق «سان جيل» بمطار «هيثرو شارلي»، في تصريح صحفي، إن العاملين سيتأكدون بشكل منتظم من رفاهية هؤلاء النزلاء.

وتابع: «بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً لهم أن يبقوا في غرفة فندق لمدة 10 أيام، من دون التمكن من الذهاب إلى أي مكان»، وأضاف: «لكن بالطبع سنحاول خلال حجرهم أن نحافظ قدر الإمكان على مسافة بيننا وبينهم، لأننا لا نعرف حقيقة وضعهم الصحي».

