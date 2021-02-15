شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف يوقع 16 قتيلاً أغلبهم مدنيون شرق الكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بني (الكونجو الديمقراطية) - رويترز

قال الجيش في الكونجو الديمقراطية، وجماعة حقوقية الاثنين، إن مسلحين قتلوا ثلاثة جنود و13 مدنياً، وأحرقوا كنيسة في هجوم على قرية بإقليم إيتوري في شمال شرقي البلاد.

وقال كريستوف مونيانديرو منسق جماعة (تجمع احترام حقوق الإنسان)، إن المهاجمين أطلقوا النار عند دخولهم صباح يوم الأحد قرية نداليا الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة بونيا.

وقال مونيانديرو إن المعاينة المبدئية أظهرت مقتل 13 مدنياً، وأضاف أن المهاجمين أحرقوا أيضاً كنيسة في القرية.

وقال جوليس نجونجو تشيكودي المتحدث باسم الجيش: «قواتنا الآن في القرية بعد هذا الهجوم الذي أزهق أرواح مدنيين»، مضيفاً أن ثلاثة جنود وأربعة مهاجمين قتلوا أثناء صد الهجوم.

ولم تتضح هوية المسؤولين عن الهجوم، لكن تشيكودي ألقى باللوم على «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة أوغندية متطرفة تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينات.

وقتلت الجماعة نحو 850 شخصاً العام الماضي بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وهناك أكثر من 100 جماعة مسلحة مختلفة في المنطقة الحدودية الشرقية للكونجو المتاخمة لأوغندا ورواندا وبوروندي.