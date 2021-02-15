شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يتخذ «سرت» مقراً لتزكية الحكومة الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام ليبية، الإثنين، إن مجلس النواب قرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

واجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي في جلسة تشاورية في طبرق شرق البلاد، للاتفاق على الترتيبات الضرورية قبل منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ذات المصادر، فمن المقرر أن يتم إرسال طلب عقد الجلسة في سرت إلى اللجنة العسكرية المشتركة، لتأمين المدينة وطمأنة نواب الغرب.

وأوضحت مصادر أخرى، أنه تم خلال الجلسة البرلمانية التشاورية في طبرق، سحب قرار إسقاط عضوية 36 نائباً بسبب مخالفتهم للائحة الداخلية في السابق، ودعوة كافة الأعضاء إلى الاجتماع بمدينة سرت، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لدراسة احتياجات بلدية طبرق، لموقفها في احتضان المجلس الفترة الماضية. كما دعت الجلسة، الحكومة المنتظرة لمباشرة أعمالها من سرت وعدم تهميش أي إقليم أو مدينة والالتزام بمبادرة رئيس مجلس النواب.

وكانت أبواب الترشح لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة قد أغلقت يوم الأحد.

وسيتولى رئيس السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عبد الحميد دبيبة تقييم السير الذاتية للمترشحين، قبل أن يقدّم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.