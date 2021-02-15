البرلمان يوافق على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب

الشارقة - اميمة ياسر -

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال مناقشة المادة 284 من مشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية، علي إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب.

جاء ذلك إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية في شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر.

واقترح رشاد، أن تنص المادة 284 علي أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموعما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموعما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.

وأشار أشرف رشاد، إلي أن مقترحة حذف الفقرة الأولي من المادة، لاسيما وأنه مفهوم من مقترحة اخضاع المكافاة للضريبة طالما لم ينص علي الإعفاء داخل المادة.

وثمن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ما ذهب إليه حزب مستقبل وطن، مضيفا : كنت اتعجب من فكرة أن يعفي من يٌشرع للضرائب من الضريبة، وكنت عضواً باللجنة التي صاغت لائحة مجلس النواب سابقا واعترضت علي فكرة الاعفاء، لكن هذا الرأي قوبل بالرفض.

واشار أبو العلا، إلي أنه تقدم بتعديلات منذ بداية الفصل التشريعي الثاني علي لائحة مجلس النواب، تقر نفس الأمر، مطالبا بسرعة إحالتها إلي اللجنة المختصة، قائلا: ربما كانت الادوات الرقابية هي الغالبة، فارجو الاحالة للجنة المختصة، كما أيد محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما ذهب إليه النائب أشرف رشاد، بقوله : حتي لا يقال أن المشرع التي يفرض ضرائب عن المصريين يعفي نفسه.