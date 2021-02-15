البدري فرغلي ناصر العمال.. كان صاحب الفضل في عودة حقوق أصحاب المعاشات .. وشارك في المقاومة الشعبية بعمر 18 عام .. وفقد بصره بسبب وجبة "فسيخ"



الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل



توفي منذ قليل القائد العمالي والبرلماني السابق البدري فرغلي، بعد صراع مع المرض، والذي يعد أحد أهم المدافعين عن حق أصحاب المعاشات في مصر.

وكان فرغلي عضوًا بمجلس الشعب عن حزب التجمع الوطني على مقعد العمال بمحافظة بورسعيد، وكان رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لفترات طويلة.

ويحظى فرغلي بتقدير كبير من كافة الأفراد والهيئات والأحزاب وكافة مؤسسات بورسعيد لما قدمه من أعمال لصالح المدينة وأهلها، حيث شغل منصب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات وخاض معارك كبيرة مع وزارة التضامن الإجتماعى ودافع عن قضاياهم لسنوات عديدة حتى حصل على حقوقهم كاملة.

ويعتبر البدري فرغلي صاحب شعبية كبيرة، وتاريخ وطني مشرف بدأه بالمشاركة فى المقاومة الشعبية وعمره ١٨ عاما ، هو أيضا صاحب خبرة سياسية طويلة كنائب بورسعيدى لأربع دورات متتالية حظى خلالها باحترام البرلمان..حتى حمل لقب زعيم المعارضة الشعبية..كصاحب أقوى الاستجوابات وأكثرها عددا.

وحين ترك البرلمان خاض معركة اخرى طويلة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، من خلال رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات، حتى انتصر لهم الرئيس السيسى وأنصفهم.

أعطى درسا فى المطالبة بالحق بالأسلوب السلمى القانونى ، وبمنتهى الوعى، وبحرصه على دراسة القضية بكل ابعادها والاستمرار فيها بالاساليب المشروعة، ليؤكد فى النهاية انه لا يضيع حق وراءه مطالب.

ولدت فى بورسعيد ١٩٤٧، من اسرة تحت خط الفقر، والدى كان عاملا بالشحن والتفريغ فى الميناء،ولدى ستة أخوة، وبعد حصولى على الابتدائية تركت الدراسة وعملت بالشحن والتفريغ مع أبى لأساعده فى نفقات البيت،ولم اعرف طوال طفولتى وشبابى معنى الترفيه، لكنى كنت اهوى القراءة،وكنت أؤجر الكتب من الكتبة،لأقرأها ثم أعيدها، لأنى لا أملك ثمنها، وقد قرأت كتب التاريخ،وكل ما كتب عن الثورة الفرنسية لاعجابى بها.

ويقول البدري فرغلي في تصريحات سابقة:" أول مرة فى انتخابات البرلمان ١٩٩٠، أخذنى احد أصدقائى لشراء حذاء جديد، لسوء حالة حذائى،وخلال عودتى، قابلنى أحد معارفى وفوجئت به ينظر لحذائى ويسألنى، انت اشتريت حذاء جديد؟، منذ هذه اللحظة أدركت أن الناس تضع المسئول أو النائب تحت عيونها وتراقب كل تصرفاته، وقررت من وقتها ألا أنفصل عن الناس، وأن أعيش مثلهم ووسطهم، فلم أغير ملابسى،ولم أترك دراجتى البسيطة التى كانت وسيلة مواصلاتى الوحيدة قبل فقدان بصرى،وكنت أذهب بها كل لقاءاتى حتى مع المحافظ والمسئولين.ولهذا السبب أحبنى أهلى فى بورسعيد".

فقد البدري فرغلي بصرة يوم شم النسيم عام ٢٠١١، بسبب وجبة فسيخ فاسدة، ورغم أن الدولة أرسلته للعلاج فى الخارج، الا أن العلاج فشل.

ونعى السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، البدري فرغلي، قائلاً: "توفى إلى رحمة الله المناضل والقائد العمالي البدري فرغلي عضو الأمانة العامة لحزب التجمع وأحد مؤسسيه ورئيس اتحاد المعاشات المصري".

وظل البدرى فرغلى، تحت قبة البرلمان لمدة ثلاث دورات متتالية من 1990 حتى 2005، خاض خلالها العديد من المعارك السياسية ضد الحكومات والمسئولين، وقال عن تلك الفترة: "دى من أفضل أوقات حياتى، لأنى كنت بدافع عن حق بلد وشعب، وسعيد بكل اللى قدمته".

‫لم يكمل البدري فرغلي تعليمه، ترك المدرسة وهو في الصفّ السادس الابتدائي، وانضم للعمل داخل ميناء بورسعيد، كما اعتُقل مع العشرات من عمال الميناء، بعد مشاركتهم في إضراب عام احتجاجًا على تدنّي الأجور في سجن بورسعيد، ثم عاد إليه مرة أخرى أيام عصر السادات لأشهر عدة "عام 1974".

أسس قصر ثقافة بورسعيد، مع مناضلين آخرين، من بينهم محمد أبو العلا السلاموني، وعباس أحمد، ومراد منير، ومحمد يوسف.

وتقدم ‫البرلماني السابق بمئات الاستجوابات ضد الخصخصة التي كان تتبعها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وخاص معارك ضد المبيدات المسرطنة، وانتهاك حقوق العمال، وأموال التأمينات الاجتماعية