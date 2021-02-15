رئيس حزب التجمع يكشف تفاصيل وموعد تشييع جثمان البدري فرغلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن جنازة الراحل البدري فرغلي القيادي بالحزب، ستقام عصر اليوم وسيخرج جثمانه من مسجد العباسي بجوار مقر الحزب في محافظة بورسعيد، على أن يدفن بالمدافن القديمة المعروفة بالمحافظة.

وأوضح "عبد العال" في تصريحات صحفية أن حزب التجمع سيتوجه بوفد يرأسه بصفته رئيسًا للحزب وفي عضويته أمين اتحاد المعاشات بالحزب لمقر المحافظة الآن لتأدية واجب العزاء للراحل وأسرته.

وتوفي منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.