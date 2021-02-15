«لم نطلق رصاصة ولم نرسل عسكرى».. عمرو أديب يوضح كيف نجحت مصر في حل الأزمة الليبية؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامى عمرو أديب، إن تركيا كانت تريد لمصر أن تظل على عداء وتأهب واستنفار باتجاه ليبيا.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء أمس الأحد: "الأتراك عايزين مصر فى وضع عدائى ويكون لديها مشكلة فى المنطقة"، مشيرًا إلى أن مصر استضافات الفصائل الليبية فى الغردقة لمناقشة ما يمكن أن تقدمه.

وأكد أن تركيا الآن أصبح لديها مشكلة، لأنها عقدت اتفاقيات أمنية مع حكومة الوفاق ولكن لم يتم إقرارها من مجلس النواب الليبى، معلقًا: "الأتراك فى مفترق طرق، والنصر للوجيستيات والجغرافيا". حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وأوضح أن السياسة المصرية توجه رسالة بتواجدها فى المنطقة، وأن علاقاتها جيدة بجميع الأطراف فى ليبيا، دون التدخل فى شؤونها الداخلية، معلقًا: "مصر لها دور مؤثر فى ليبيا مش تدخل"، مضيفًا: "مصر لم تطلق رصاصة فى ليبيا، كما لم ترسل أى عسكرى هناك، ولكنها كانت موجودة ببعدها الجغرافى ووجودها التاريخى وده الأمر اللى الأتراك لم يفهموه".

وأعلن الإعلامى عمرو أديب، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة "العربية"، عن وصل وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس لافتتاح السفارة المصرية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن السياسة تتغير وكل شيء وارد وممكن، مشيدا بجهود مصر بتثبيت دورها فى ليبيا وقوة علاقاتها معها وقوة وصلابة الجيش المصري في ذكرى ضرب القوات الجوية لقواعد داعش في ليبيا بعد قتلهم لمصريين أقباط في ليبيا.

وأضاف أديب، أن تركيا كانت تريد أن يقع الجيش المصري فى مواجهتهم لتدمير ليبيا، مضيفًا أن مصر تسعى لأن يكون لها علاقات جيدة مع دول الجوار وخاصة دول شرق إفريقيا، مؤكدًا أن مصر تسعى لأن يكون لها دور قوى لكن دون أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد احتراما لها ولسيادتها.