شكرا لقرائتكم خبر عن توقف لجان انتخابات "المحامين" بعد وقوع اشتباكات بين أنصار المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف عمل اللجان الانتخابية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بعد وقوع اشتباكات بالأيدى والكراسى بين عدد من أنصار بعض المرشحين.

وكانت قد شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديد، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.