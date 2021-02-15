شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام ينظر شكاوى ضد موقع "بصراحة" لمخالفة قواعد النشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر مسئول بالمجلس الاعلي للاعلام بأن المجلس ينظر مجموعة من الشكاوى المقدمة ضد موقع بصراحة ومحمود سعد رئيس تحرير الموقع، لمخالفته قواعد النشر والضوابط المهنية المقررة.

ويأتي تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في المخالفات المنسوبة بعد نشر عدد من التقارير والأخبار بالفيديو تخالف الضوابط المهنية وتمثل مخالفات لا يمكن للمجلس الأعلى للإعلام السكوت عنها.

وعلم مصدرنا بأن المجلس الأعلى للإعلام قد اصدر قرار باستدعاء رئيس تحرير الموقع للتحقيق معه فيما يخص المخالفات والتقارير التي تتضمن تجاوزات منشورة على الموقع.