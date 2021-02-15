شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن شروط الترشح لمنصب النقيب والعضوية فى انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين ، شروط الترشح لعضوية مجلس النقابة والنقيب، وبحسب قانون النقابة ، فإنه يحق للأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين وأنه فى كل الأحوال، يجب ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويُطلب من كافة المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة(2020)، وتمغة صحفية بقيمة (100 جنيهًا) للترشح للعضوية، و(200 جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب.

وشددت اللجنة المشرفة ، على ضرورة أن يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكافة القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي .

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، أن طلبات الترشح تقدم في "القاعة المستديرة" بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من قدامى أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات ، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة.