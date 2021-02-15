شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تختار 5 من شيوخ المهنة للمشاركة فى الإشراف على انتخابات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، اجتماعا لها، اليوم الاثنين، لمناقشة إجراءات الانتخابات.

وقررت اللجنة اختيار 5 من شيوخ المهنة للمشاركة فى لجنة الإشراف على الانتخابات وهم الكاتبة الصحفية أمينة شفيق ومحمد المنايلى وسعيد جمال الدين ومجدى حلمى وصالح الصالحى، كما قررت اللجنة عقد اجتماع الأربعاء القادم.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتبارا من الخميس القادم الموافق 18 فبراير وحتى الاثنين الموافق 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الاثنين حيث يقفل باب الترشح فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وأضاف مجلس النقابة، أنه سيُفتح باب التنازلات والطعون فى الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.