شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مادة إخضاع مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ للضريبة بعد إقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم الاثنين، على المادة 284 من مشروع قانون بإصدار لائحة مجلس الشيوخ، والتى تقضى بإخضاع مكافأة اعضاء الشيوخ للضريبة.

وتنص المادة 284 حسبما انتهى إليها مجلس النواب، "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير".

ويأتى ذلك بعد إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية فى شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر.

وقال أشرف رشاد، أن المادة اثارت جدلًا مجتمعيا منذ مناقشتها داخل مجلس الشيوخ فيما يتعلق بفكرة اعفاء مكافآت الأعضاء من الضرائب، مضيفًا: "لا يوجد نائب يبحث عن الإعفاء من الضرائب، هى فى النهاية مبالغ زهيدة.

وتابع رشاد، أنه أثناء مناقشة مجلس الشيوخ للمادة وقبل إرسال مشروع القانون إلى الرئيس، كان هناك آراء تذهب بألا تعفى المكافآت الشهرية من الضرائب، لكن دعونا نحرر أنفسنا من القيود، أوافق على إلغاء الإعفاء من الضرائب بلائحة الشيوخ، ونعلن أننا سنتبنى كهيئة برلمانية لحزب مستقبل وطن تعديلات تشريعية نتقدم بها قريبًا على لائحة النواب، مختتما بالقول الشعب المصرى يستحق أن نقدم أكثر بكثير من فكرة الضرائب.

وفى هذا الصدد، اقترح رشاد، أن تنص المادة 284 على أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.

وأشار رشاد، إلى أن مقترحة حذف الفقرة الأولى من المادة، لاسيما وأنه مفهوم من مقترحة اخضاع المكافأة للضريبة طالما لم ينص على الإعفاء داخل المادة.