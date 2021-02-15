شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: إخضاع مكافأة "الشيوخ" للضرائب رسالة أن النواب يشعرون بالشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب فى غاية الأهمية، وهى رسالة لكل مواطن مصرى، أن النواب المنتخبين من الشعب يحسون ويشعرون بأعبائه.

وتابع جبالى، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة ويتفرع من مبدأ المساواة فى التكاليف والاعباء العامة"، مضيفا: "التكاليف والأعباء التى تتحملها الدولة فى موازنتها نحن جديرون بتحملها معا".

وأكد "جبالى" أن خضوع مكافأة أعضاء الشيوخ للضرائب لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال النائب ياسر عمر، إن هناك فصل بين السلطات، وإن خضوع مكافأة أعضاء الشيوخ للضرائب، لا يترتب عليه أن يقوم موظف الضرائب بالاطلاع على بدلات النواب"، مضيفا: "مفيش موظف ضرائب يفتش لكن هتطلع شهادة بقيمة الضريبة التى يدفعها النائب".

وأكد النائب، أنه ليس هناك تداخل بين السلطات، وأن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس هى لجنة حسابات وتراقب حسابات المجلس وليس هناك أى رقابة من السلطة التنفيذية.

وجاء تأكيد النائب ياسر عمر، ردا تساؤل النائبة مرفت إلكسان: "هل خضوع أعضاء الشيوخ لقانون الضريبة على الدخل سيؤدى إلى خضوع المجلس لرقابة السلطة التنفيذية فى تحصيل الضرائب".

وكان مجلس النواب وافق على إلغاء إعفاء المكافأة المالية التى يتقاضها أعضاء الشيوخ للضرائب، وجاء نص المادة 284 التى أقرها المجلس كالتالى " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.