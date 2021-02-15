شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس النواب ينعون الراحل البدرى فرغلى: كان من رموز بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم الاثنين، نعى أعضاء المجلس للنائب البدرى فرغلى عضو المجلس الأسبق رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والذى وافته المنية فى وقت سابق من اليوم.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن البدرى فرغلى رمزا من رموز محافظة بورسعيد، وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة النيابية والسياسية قائلا: "نعزى أنفسنا ونعزى اهل بورسعيد".

من جانبه نعى النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، لشعب مصر لاسيما بورسعيد، باسم مجلس النواب وباسم الهيئة البرلمانية للحزب، وفاة ابن المدينة الصامدة الذى كان نائبا عن الشعب المصرى كله وليس بورسعيد فقط.

وأشار مغاورى، إلى أن البدرى فرغلى لعب دروا مهما فى اعادة ابناء بورسعيد المهاجرين، واصبح نائبًا لمصر من اقصاها لأدناها، قائلًا : كل ابناء مصر يعرفونه وشهدت تلك القاعة نضالا مستمرا منه.

واستطرد البرلماني: "إذا كان قانون مجلس النواب احال دون حضور النائب الراحل بسبب عدم حصوله على مؤهل دراسى، إلا أنه كان خير ممثلا لشعب مصر ولم ينسى الذين افنوا عمرهم فى خدمة الوطن، وأعلن تأسيس اتحاد اصحاب المعاشات، الذى يضم 9 مليون عضو بمعدل اسرى يصل إلى 45 مليون، ولكن صوت البدرى فرغلى أحى هذا الملف وقدم رسالة وفاء وعرفان لتلك الفئة".