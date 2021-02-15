شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى البدرى فرغلى: كان نصيرا للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البرلمانى السابق وأحد رموز حزب التجمع، البدرى فرغلى، الذى اشتهر بأنه نصير العمال، حيث تبنى مشكلات عمال مصر طوال سنوات عمله السياسي.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وتلاميذه ومحبيه، ولأسرة حزب التجمع.

توفى اليوم الاثنين، البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.