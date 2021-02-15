شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق فى المجموع على مشروع قانون لائحة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال جلسته العامة اليوم فى المجموع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأعلن المستشار جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة الغد.

وأكدت اللجنة التشريعية، فى تقريرها عن مشروع القانون الذى يضم 292 مادة توافق مشروع القانون مع الدستور خاصة، فى المواد من 248 إلى 254 وانه جاء متفقا مع احكام قانون مجلس الشيوخ فيما تضمنه من احكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل اجهزته وممارسة اختصاصاته

وذكرت اللجنة أنه تأكيدًا للاستحقاق الدستورى جاء -أيضًا- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحورى فى نظام الحكم الذى أسسه له التعديل الدستورى عام 2019.

ونوهت اللجنة إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.

واكدت اللجنة حرصها على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلى الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب.

واشارت اللجنة فى تقرريها إلى توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، على النحو السالف بيانه.

واكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفى إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب.