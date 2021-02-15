شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على لائحة الشيوخ فى مجموع موادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى مجموع مواده، ودعا إلى جلسة أخرى فى تمام الساعة 11 صباحا غدًا الثلاثاء.

وشهدت الجلسة الموافقة على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب، مع إعلان الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن العزم فى التقدم بتعديلات مماثله على قانون مجلس النواب.

وجاء ذلك إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية فى شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر.

واقترح رشاد، أن تنص المادة 284 على أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموعما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموعما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.

وأشار أشرف رشاد، إلى أن مقترحة حذف الفقرة الأولى من المادة، لاسيما وأنه مفهوم من مقترحة اخضاع المكافاة للضريبة طالما لم ينص على الإعفاء داخل المادة

وشهدت الجلسة نعى النائب البدرى فرغلى، عضو مجلس النواب الأسبق، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، والذى وافته المنيه صباح اليوم.