شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن إعتذار وزير العدل عن إلقاء بيانه أمام المجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب، أن المستشار عمر مروان ، وزير العدل، أعتذر عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف رئيس مجلس النواب :"غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018" ، كما سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ، مطالبا النواب بالالتزام بحضور جلسة الغد للتصويت على مشروعات القوانين.