شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، المنعقدة اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خلال مناقشة المادة 284 من مشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية ،علي إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب.

جاء ذلك بعد إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائزعلي الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية في شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر ، حيث اقترح ممثل الأغلبية " أن تنص المادة 284 علي أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموعما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير.

وأشار أشرف رشاد، إلي أن مقترحة حذف الفقرة الأولي من المادة، لاسيما وأنه مفهوم من مقترحة إخضاع المكافأة للضريبة طالما لم ينص علي الإعفاء داخل المادة.

وثمن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ما ذهب إليه حزب مستقبل وطن، مضيفا : كنت اتعجب من فكرة أن يعفي من يٌشرع للضرائب من الضريبة، وكنت عضواً باللجنة التي صاغت لائحة مجلس النواب سابقا واعترضت علي فكرة الاعفاء، لكن هذا الرأي قوبل بالرفض.

وأشا أبو العلا، إلي أنه تقدم بتعديلات منذ بداية الفصل التشريعي الثاني علي لائحة مجلس النواب، تقر نفس الأمر، مطالبا بسرعة إحالتها إلي اللجنة المختصة، قائلا: ربما كانت الأدوات الرقابية هي الغالبة، أرجو الاحالة للجنة المختصة، كما أيد محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما ذهب إليه النائب أشرف رشاد، بقوله : حتي لا يقال أن المشرع الذى يفرض الضرائب على المصريين يعفي نفسه منها .