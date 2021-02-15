ممثل الأغلبية: نستعد لتقديم تعديل تشريعى لإخضاع مكافآت النواب للضرائب

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال مناقشة المادة 284 من مشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافاة العضوية.

وقال أشرف رشاد، إن المادة اثارت جدلاً مجتمعيا منذ مناقشتها داخل مجلس الشيوخ فيما يتعلق بفكرة اعفاء مكافات الأعضاء من الضرائب، مضيفاً : لا يوجد نائب يبحث عن الإعفاء من الضرائب، هي في النهاية مبالغ زهيدة ، مضيفا أنه أثناء مناقشة مجلس الشيوخ للمادة وقبل إرسال مشروع القانون إلي الرئيس، كان هناك آراء تذهب بألا تعفي المكافآت الشهرية من الضرائب، لكن دعونا نحرر أنفسنا من القيود، أوافق علي إلغاء الإعفاء من الضرائب بلائحة الشيوخ، ونعلن أننا سنتبنى كهيئة برلمانية لحزب مستقبل وطن تعديلات تشريعية نتقدم بها قريباً علي لائحة النواب ، مختتما بالقول الشعب المصري يستحق أن نقدم أكثر بكثير من فكرة الضرائب.

وحظى حديث ممثل الأغلبية بتأييد النائب عاطف مغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية للتجمع، وكذ لك هاني أباظة، عن حزب الوفد، والنائب عبد المنعم أمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل.