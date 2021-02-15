شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض مقترحا برلمانيا بحذف حق الشيوخ فى وضع مدونة سلوك برلمانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة 236 من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تلزم الأعضاء بأحكام الدستور والقانون فيما يجرونه من مناقشات، وتقر وضع مدونه للسلوك البرلماني.

وشهدت الجلسة، رفض المقترح البرلمانى بحذف الفقرة التى تمنح مجلس الشيوخ حق وضع مدونه للسلوك البرلمانى حيث اعتبرها النائب محمود قاسم أنها تحمل تغولًا على السلطة التشريعية لمجلس النواب، الأمر الذى عقب عليه النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيدة أن النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب ولا تغول فيها.

وأضاف الطماوى، أن مدونه السلوك البرلمانى من شأنها تحديد شكل التعامل والحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة.

ووفقا للمادة 236 من مشروع القانون، يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

وأوجبت المادة على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.

يٌشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.































































































































