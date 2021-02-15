إعلان حالة الطوارئ في شركة مياه القناة استعدادًا لموجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إعلان حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بقطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، وتحسبًا لسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعقد رئيس شركة مياه القناة اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري مع أية تجمعات لمياه الأمطار.

وقال اللواء عصمت إن هناك تنسيق تام بين الشركة والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والإسعاف والدفاع المدنى وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جرى مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح والسيول، ومعدات التدخل السريع فى المحاور الرئيسية بالمحافظات الثلاث وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

وأشار رئيس شركة المياه إلى أن الشركة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ واستمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.