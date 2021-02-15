بعد اعتراضها علي التكلفة.. وزير البيئة يناقش مقترح نائبة المنصورة بشأن "مخلفات المستشفيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

اجتمعت النائبة الدكتورة نسرين عمر، مع الدكتور طارق محمد العربي، مدير إدارة مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، لبحث سبل التخلص الآمن من النفايات الطبية وذلك في استجابة لطلب الاستجواب المقدم من النائبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير شئون البيئة ومناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد.

وقالت النائبة إن الإجتماع تطرق لمنظومة المخلفات الطبية وطرق المعالجة والتخلص الآمن وإعادة التطوير وآلية التخلص من النفايات الإلكترونية فى ظل الأعباء الواقعة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتقليل التكلفة.

وأضافت "عمر"، إنه جرى الاتفاق على تنسيق ندوة بمدين المنصورة بحضور ممثلي جهاز شئون البيئة والإدارات التنفيذية المتعلقة بتلك المنظومة فى المستشفيات الجامعية ومديرية الشئون الصحية ومتخصصي مكافحة العدوى والصحة المهنية خلال الأسابيع المقبلة لبحث سبل التخلص الآمن من النفايات الطبية سواء التي جرى تعريضها لدرجات حرارة عالية أو المخلفات الصلبة.

وجهت النائبة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير شئون البيئة لسرعة الاستجابة وبحث مقترحاتها بشأن التخلص الآمن للنفايات والعمل على تقليل تكلفة النقل والأعباء على المستشفيات.

يذكر أن النائبة الدكتورة نسرين عمر، طرحت استجواب على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة بشأن المخلفات الطبية وكيفية التخلص منها وتقليل تكلفة نقلها التي تمثل أعباء على المستشفيات الجامعية، وذلك بعد غلق المدفن الصحي بمنطقة قلابشو.

ونوهت النائبة إلى أن ناتج الفرم والتعقيم يتعرض إلى درجة حرارة عالية، الأمر الذي يؤدي التخلص الآمن منها وتضطر وزارة الصحة للتعاقد مع شركات نفايات لنقل المخلفات الطبية بتكلفة عالية.

وطالبت النائبة بدفن رماد النفايات ضمن النفايات العادية مع تقليل التكلفة المادية وتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها القطاع الطبي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.