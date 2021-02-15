تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما تراجع السعر في بنك التعمير والإسكان، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي قناة السويس، والبركة إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.